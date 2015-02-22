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Новая информация о зомби в GTA V

24.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

В одной из своих статей про GTA V, мы писали о том, что игроки обнаружили в коде игры строчки связанные с возможным появлением зомби. Совсем недавно на обложке журнала PlayStation Magazine в списке игр с зомби был обнаружен GTA V. Официального ответа от Rockstar Games, разработчика GTA V,  пока не было.

На обложке представлены 4 популярные игры: Resident Evil, Dying Light, H1Z1, The Walking Dead - игры, в которых точно есть зомби, но среди них оказалась и GTA V. Выход журнала состоится 2 сентября, именно тогда мы и сможем узнать, будут ли зомби в игре.

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