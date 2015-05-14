Новое обновление в World of Tanks

Компания Wargaming выпустила обновление версии 9.4 для World of Tanks. На этот раз патч внес огромные изменения в режим «Командный бой», расширил функционал недавно введеных «Укрепрайонов» и добавил новую карту «Сталинград».

«Первым шагом на пути к созданию экосистемы для клановых игроков стал выход «Укрепрайонов» в 9.2. На протяжении последних четырех месяцев мы занимались развитием его функционала и отладкой игровых механик. Значительный пласт доработок пришелся на обновление 9.4, и мы с нетерпением ждем реакции игроков», — рассказал главный операционный продюсер Wargaming Антон Панков.

Теперь кланам «Укрепрайоны» можно развивать уже до 10-го уровня. «Командный бой» перешел с привычного и медленного формата 7/42, на 7/54 со строгими ограничениями в составах команд. Помимо этого «Командный бой» перешел на новый режим «Штурм» с двумя базами и атакующей/защищающейся сторонами. Было введено и перебалансировано большое количество танков.

Полный список обновления вы можете прочитать на оф. сайте WoT.