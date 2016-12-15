Новое видео геймплея Ведьмак 3: Дикая охота

Разработчики Ведьмак 3: Дикая охота компания CD Projekt RED как и обещали выложили в сеть ролик игрового процесса длительностью целых 35 минут!
Игра выйдет 24 февраля 2015 года на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One
20.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984
Разработчики Ведьмак 3: Дикая охота компания CD Projekt RED как и обещали выложили в сеть ролик игрового процесса длительностью целых 35 минут!
Игра выйдет 24 февраля 2015 года на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One
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