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Новое видео геймплея Ведьмак 3: Дикая охота

20.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Разработчики  Ведьмак 3: Дикая охота компания CD Projekt RED как и обещали выложили в сеть ролик игрового процесса длительностью целых 35 минут!

Игра выйдет 24 февраля 2015 года на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One

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