Новости игрового мира: еще один турнир Valve International, точная дата релиза GTA V и т.д.

Еще один International

Как стало известно, компания Valve хочет провести турнир International по дисциплине CS:GO, хотя ранее он проводился только по Dota 2. Эта идея появилась у Valve после отличных сборов: почти 11 миллионов призового фонда для турнира The International 4. Представители Valve пока не уверены будет ли турнир называться The International. Так же компания отмечает, что недавно был установлен новый рекорд по одновременному пребыванию игроков в сети – 8 020 700 человек. А Топ самых популярных игр до сих пор занимают Dota 2, CS:GO и Team Fortress 2

Дата релиза GTA V

Как известно Rockstar объявляя о выходе GTA V на ПК, PS 4 и XBOX One – сказали, что релиз состоится осенью 2014 года, не уточняя дату. Однако, магазин Coolshop Europeans видимо располагает информацией о дате релиза – это 14 ноября 2014 года. Настоящая ли это информация или предположение нам остается только догадываться и ждать информации от Rockstar.

EA Sports снова определили заранее чемпионов мира по футболу

Заранее, за несколько месяцев до финала EA Sports предсказали победу сборной Германии на Чемпионате Мира 2014 года по футболу. Сделали они это при помощи симуляции на футбольном движке FIFA 14. Симуляция ошибалась только в счете и сопернике, так в финале, по мнению движка должны были сразиться Германия и Бразилия, где Германия забив в дополнительное время выиграла бы 2:1. В реальности же матч был полуфинальный, где Германия разгромила Бразилию со счетом 7:1.

Напомним, что и победителей Чемпионата Мира 2010 в ЮАР, EA Sports определили верно – это была сборная Испании.

Ubisoft опубликовали трейлер Assassin’s Creed: Unity.

Создатели новой Assassin’s Creed представили новый гемплейный трейлер игры. Главный герой игры – Арно Дориан, вершит он свою версию французской революции стандартными для серии Assassin's Creed способами. Тайные убийства, акробатические прыжки и многое другое, все ради справедливости.

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текст подготовил Иван "SWATStyler" Кунтуш