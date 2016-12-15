Новости «Мира танков» за неделю. Часть 1.

Представляем вам последние новости из World of Tanks за прошедшую неделю:

«ВБР: no comments». Эпизод № 23

Представляем вам традиционную подборку лучших игровых моментов World of Tanks. Поднимите себе настроение с помощью очередного выпуска развлекательной программы «ВБР: no comments»!

«Восьмибитные истории». Кошмары танкиста

Где вы можете увидеть бой тигра и пантеры? Конечно, в World of Tanks! Новый выпуск 8-битного мультфильма покажет вам, как это происходило бы на самом деле!

Акция «Марафон: E 50 Ausf. M»

​Уважаемые игроки, мы продолжаем серию акций, посвящённых скидкам на покупку «топовых» машин определённого типа и нации и увеличенному доходу на них. В этот раз в акции участвуют немецкие средние танки.

С 4 апреля 10:00 (МСК) по 18 апреля 9:30 (МСК) вас ожидает:

Скидка 30% на покупку следующей техники: Panther II , E-50 , E-50 Ausf. M

на покупку следующей техники: , , Увеличенный на 30% доход на следующей технике: Panther II, E-50, E-50 Ausf. M

«Гайд Парк: T-62А»

В новом выпуске программы «Гайд Парк» будут детально рассмотрены технические характеристики советского среднего танка T-62А и описаны тактические особенности его применения в сражениях.

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Na`Vi — чемпионы мира по World of Tanks!

Игры Гранд-финала Wargaming.net League продолжались в Варшаве три дня, с 4 по 6 апреля. 14 лучших команд (по две от каждого региона и две приглашённые) сошлись в борьбе за звание чемпиона мира по World of Tanks. Virtus.pro вышли в суперфинал по нижней сетке, а потому начинали матч с Na`Vi с преимуществом в одно очко. Смогут ли Virtus.pro удержать преимущество или сопернику всё нипочём? За этой грандиозной финальной битвой следили 120 тысяч зрителей! «Рождённые побеждать» — так переводится с латинского название команды Natus Vincere. И она доказала всему миру, что это имя не случайно.

«В командирской рубке». M24 Chaffee. Часть первая

Представляем вам первую часть выпуска передачи «В командирской рубке», посвящённого американскому лёгкому танку M24 Chaffee. Как правильно: «Чаффи» или «Чеффи»? Что означает звук «клац» в танке? Что такое лом танкиста и для чего он нужен? Почему катки одного борта выступают вперёд по сравнению с катками другого? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем видео!

Национальные кубки. Регистрация на третий этап апреля открыта

Регистрация на второй этап апреля закончилась. Тем временем у вас уже есть возможность зарегистрироваться на третий!

Будьте лучшими в первенстве своей страны. Регистрируйтесь, участвуйте и завоёвывайте звание чемпиона России, Украины, Беларуси или Казахстана.

Акция «Защити свой пароль»

С 10 апреля в World of Tanks и World of Warplanes проходит акция «Защити свой пароль», в рамках которой любой игрок может не только повысить уровень безопасности своего игрового аккаунта, но и получить за это игровое золото.

Для участия в акции необходимо изменить свой текущий пароль на более сложный:

Новый пароль должен содержать как заглавные, так и строчные буквы, а также цифры. Длина пароля должна составлять не менее 8 символов.

Heart Bleed. Как обезопасить свой логин и пароль от хакеров

Для поддержки активности по смене паролей компания Wargaming решила перезапустить акцию «Защити свой пароль». Если вы смените пароль после 10 апреля 11:00 (МСК), вы получите 300 золота.​

7 апреля компания Codenomicon обнаружила уязвимость в программном обеспечении для шифрования данных в интернете — OpenSSL. Heart Bleed, как назвали эту уязвимость специалисты Codenomicon, позволяет хакерам получить доступ к оперативной памяти серверов, использующих в работе эту версию OpenSSL. С помощью такого доступа злоумышленники могут узнать ключи для шифрования данных при передаче их между серверами и любую другую информацию, которой обмениваются сервер и его клиенты (например, логины, пароли, cookies, сообщения пользователя и т. п.).

Heart Bleed не была бы столь опасной, если бы не отягощающие обстоятельства: OpenSSL — самое популярное решение для шифрования данных, использующееся на данный момент в интернете. Это значит, что уязвимости были подвержены почти все популярные ресурсы, включая сервисы интернет-банкинга, почтовые ящики и интернет-мессенджеры.

Как только информация о Heart Bleed была получена, сотрудники Wargaming предприняли все необходимые меры и устранили уязвимость на всех наших ресурсах. Но из-за того, что предыдущее использование Heart Bleed невозможно отследить, мы рекомендуем игрокам предпринять ряд шагов (инструкцию см. ниже), которые позволят с уверенностью сказать, что ваша учётная запись останется защищённой. Ведь если злоумышленники уже получили ваши логин и пароль, то исправление самой уязвимости не помешает им использовать уже похищенные данные.

1. Для начала смените пароль к учётной записи Wargaming. Настоятельно рекомендуем придумать сложный пароль, который вы нигде ранее не использовали, — это снизит риск взлома учётной записи. Чтобы сменить пароль, воспользуйтесь ссылкой.

2. Привяжите учётную запись к своему номеру мобильного телефона. Инструкцию по привязке вы найдёте по ссылке.

3. Убедитесь, что почтовый сервис, на котором у вас зарегистрирован почтовый ящик, исправил уязвимость. Для этого воспользуйтесь сервисом. Введя адрес сайта, на котором находится ваш ящик, вы получите ответ, исправлена ли на нём уязвимость.

4. Смените пароль к вашему почтовому ящику (только после выполнения п. 3) на сложный. Этот пароль, как и пароль к учётной записи Wargaming.net, должен быть придуман заново и не должен совпадать с паролями, использованными вами ранее.

5. Убедитесь, что ваш почтовый ящик защищён и в нём не включены сервисы, которые могут позволить злоумышленникам получить к нему доступ:

6. Настоятельно рекомендуем сменить пароли на других важных для вас сервисах (интернет-банкинг, интернет-мессенджеры, почтовые ящики, сервисы хранения данных и т. д.), следуя этой инструкции.

Специальные предложения в честь Дня космонавтики

Мы рады сообщить о том, что в честь Дня космонавтики с 11 апреля 10:00 (МСК) по 14 апреля 9:30 (МСК) в Премиум магазине доступны специальные наборы с техникой и другим внутриигровым имуществом.

Набор "Взлётный"

Состав набора: 2000 золота , 2 000 000 серебра. Стоимость набора по акции — 20 $ вместо 28 $.

Набор «Дозаправка»

Состав набора: 5000 золота, 5 000 000 серебра. Стоимость набора по акции — 50 $ вместо 70 $

Набор «Полёт нормальный!»

Состав набора: танк T1E6 и слот для него, 5000 золота, 14 дней премиум аккаунта. Стоимость набора — 31,4 $.

Набор «Тяжёлая поступь»

Состав набора: танк КВ-5 и слот для него, 7 дней премиум аккаунта, оборудование - сверхтяжёлый противоосколочный подбой. Стоимость набора — 43,7 $.