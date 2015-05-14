Новости World of Tanks за 17 марта

World of Tanks — это массовая многопользовательская онлайн-игра, полностью посвященная бронированным машинам середины XX века. Игроки получат возможность плечом к плечу сражаться с поклонниками стальных гигантов со всех уголков планеты, отстаивая свои претензии на мировое танковое господство.

Дневники разработчиков WoT — 2014. Новая физика

Представляем вам первый видеоролик из серии, посвящённой разработке World of Tanks. Какой станет игровая физика в 2014 году? Что можно будет разрушить в игре? Как изменится поведение гусениц танка при движении? Об этом и не только — прямо сейчас!

Встречайте обновлённый «Военкомат»

Команда World of Tanks объявляет о запуске обновлённого «Военкомата». Этот инструмент уже приобрёл популярность среди игроков, которые ищут клан, и кланов, которые хотят пополнить свои ряды умелыми бойцами. Мы хотим сообщить вам о главных новинках, которые стали доступны для использования в обновлённом «Военкомате».

Возможность заполнить Личное дело и посмотреть подходящие кланы стала доступна для всех игроков, в том числе и для тех, кто на данный момент уже входит в состав клана.

Значительно расширился и дополнился список параметров, по которым можно подбирать кланы или рекрутов. Появилась возможность указать при заполнении Личного дела и посмотреть при подборе новобранца такие характеристики, как:

- количество дней в неделю, которые танкист проводит в игре;

- опыт командования кланового командира;

- количество бойцов в клане, куда игрок планирует вступить;

- показатели боевой эффективности игроков.

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Обновлённый Зал славы и профиль игрока

В "Зал славы" введён новый функционал:

- Теперь у вас есть возможность просматривать и сортировать игроков, исходя из их Личного рейтинга.

Кроме того, внесены некоторые улучшения в профиль игрока:

- В профиле теперь можно найти подробную информацию о боевой эффективности каждой машины.

- Также можно узнать, у кого Личный рейтинг в игре выше, и с лёгкостью отслеживайте свои результаты.

Так же любой игрок может обратится с любым вопросом к нашему танковому сообществу - World of Tanks - разговоры обо всём - II