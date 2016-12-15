Все о компьютерах, играх и киберспорте

Новости World of Tanks за 21 марта

21.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

World of Tanks — это массовая многопользовательская онлайн-игра, полностью посвященная бронированным машинам середины XX века. Игроки получат возможность плечом к плечу сражаться с поклонниками стальных гигантов со всех уголков планеты, отстаивая свои претензии на мировое танковое господство.

Дневники разработчиков — 2014. Новая графика

Представляем вам очередной видеоролик из серии, посвящённой разработке World of Tanks. Какие изменения ждут графику в игре в 2014 году? Встречайте! Красивые модели танков, новые спецэффекты и многое другое.

 

«ВБР: no comments». Эпизод № 22

Представляем вам традиционную подборку лучших игровых моментов World of Tanks. Поднимите себе настроение с помощью очередного выпуска развлекательной программы «ВБР: no comments»!

 

«Наука побеждать». Шестой выпуск

Шестой выпуск программы «Наука побеждать» раскажет вам о сильных и слабых сторонах различных ПТ-САУ для режима «Командный бой».

 

Акция «Братиславско-Брновская операция»

С 21 марта 10:00 (МСК) по 24 марта 9:30 (МСК) в World of Tanks пройдёт акция, посвящённая годовщине Братиславско-Брновской операции. Во время акции вас ожидает:

 Увеличенный в полтора раза доход на всей исследуемой технике, вне зависимости от типа, уровня и нации. Обязательное условие  - попадание в топ-10 своей команды по количеству набранного за бой опыта.

- скидка 25% на обучение и переобучение экипажа при рекрутировании и пересадке на другую технику (за кредиты и игровое золото).
- скидка 25% на премиум снаряжение (Большие аптечки, Большие ремкомплекты и т. д.) при покупке за игровое золото и кредиты.
- скидка 25% на снаряжение (Аптечки, Ремкомплекты, Огнетушители и т. д.).
- скидка 50% на премиум танк  Черчилль III.
- скидка 30% на премиум танк  Pz.Kpfw. IV Schmalturm.

 

Количество уникальных просмотров: 901

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 1.0348 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!