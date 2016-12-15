Новости World of Tanks за 21 марта

World of Tanks — это массовая многопользовательская онлайн-игра, полностью посвященная бронированным машинам середины XX века. Игроки получат возможность плечом к плечу сражаться с поклонниками стальных гигантов со всех уголков планеты, отстаивая свои претензии на мировое танковое господство.

Дневники разработчиков — 2014. Новая графика

Представляем вам очередной видеоролик из серии, посвящённой разработке World of Tanks. Какие изменения ждут графику в игре в 2014 году? Встречайте! Красивые модели танков, новые спецэффекты и многое другое.

«ВБР: no comments». Эпизод № 22

Представляем вам традиционную подборку лучших игровых моментов World of Tanks. Поднимите себе настроение с помощью очередного выпуска развлекательной программы «ВБР: no comments»!

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«Наука побеждать». Шестой выпуск

Шестой выпуск программы «Наука побеждать» раскажет вам о сильных и слабых сторонах различных ПТ-САУ для режима «Командный бой».

Акция «Братиславско-Брновская операция»

С 21 марта 10:00 (МСК) по 24 марта 9:30 (МСК) в World of Tanks пройдёт акция, посвящённая годовщине Братиславско-Брновской операции. Во время акции вас ожидает:

Увеличенный в полтора раза доход на всей исследуемой технике, вне зависимости от типа, уровня и нации. Обязательное условие - попадание в топ-10 своей команды по количеству набранного за бой опыта.

- скидка 25% на обучение и переобучение экипажа при рекрутировании и пересадке на другую технику (за кредиты и игровое золото).

- скидка 25% на премиум снаряжение (Большие аптечки, Большие ремкомплекты и т. д.) при покупке за игровое золото и кредиты.

- скидка 25% на снаряжение (Аптечки, Ремкомплекты, Огнетушители и т. д.).

- скидка 50% на премиум танк Черчилль III.

- скидка 30% на премиум танк Pz.Kpfw. IV Schmalturm.