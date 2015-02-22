Новые подробности о Dead Island 2 с GamesCom 2014

Компания Deep Silver привезла на выставку Gamescom 2014 первую демо-версию Dead Island 2. Во второй части зомби-экшена Dead Island 2 игроков ждет множество нововведений.

В игре пока представлены всего два класса персонажей: "Танк" Райан и Лихачка Дэни. Райан владеет мощным и "тяжелым" вооружением, а Дэни больше пологается на скорость и ловкость, что позволяет ей уйти даже от самых прытких зомби. Вы можете посмотреть видео ниже в котором рассказывается о новых функциях игры, к сожалению ролик только на английском языке.

По словам разработчиков, в игре появится множество различных видов оружия, способных поджигать, взрывать, отрывать конечности или даже замораживать превратившихся в зомби жителей Калифорнии. В демо-версии разработчики представил кооперативный режим для 4 игроков, который после релиза игры сулит геймерам долгие часы незабываемого экшена и фана.

Хотим напомнить вам, что игра выйдет весной 2015 года на ПК и консоли.