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Новые подробности о Dead Island 2 с GamesCom 2014

17.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Deep Silver привезла на выставку Gamescom 2014 первую демо-версию Dead Island 2. Во второй части зомби-экшена Dead Island 2 игроков ждет множество нововведений.

В игре пока представлены всего два класса персонажей: "Танк" Райан и Лихачка Дэни. Райан владеет мощным и "тяжелым" вооружением, а Дэни больше пологается на скорость и ловкость, что позволяет ей уйти даже от самых прытких зомби. Вы можете посмотреть видео ниже в котором рассказывается о новых функциях игры, к сожалению ролик только на английском языке.

По словам разработчиков, в игре появится множество различных видов оружия, способных поджигать, взрывать, отрывать конечности или даже замораживать превратившихся в зомби жителей Калифорнии. В демо-версии разработчики представил кооперативный режим для 4 игроков, который после релиза игры сулит геймерам долгие часы незабываемого экшена и фана.

 

Хотим напомнить вам, что игра выйдет весной 2015 года на ПК и консоли.

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