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Новые подробности о EA Access

05.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Совсем недавно Electronic Arts анонсировали сервис EA Access, а уже новая порция подробностей. Представители Electronic Arts сообщили приятную новость для владельцев консолей XBOX - для доступа к сервису EA Access им не потребуется Gold подписка.

«После запуска программы каждый владелец Xbox One сможет подключиться к EA Access и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Правда, для доступа к мультиплееру нужна будет подписка Xbox Live Gold», — заявил представитель ЕА. При этом он подчеркнул, бесплатные игры и скидки распространяются на всех пользователей EA Access.

Напоминаем, что стоимость месячной подписки на сервис EA Access - 5$, а годовая - 30$. Подписчики сразу получают огромное колличество скидок, а также Battlefield 4, Fifa 14, Madden NFL 25 и Peggle 2. Так же подписчики получают возможность сыграть в новые игры, в демонстрационной версии, за пять дней до их релиза.

Компания Sony отказалась от сервиса EA Access.

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