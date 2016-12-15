Все о компьютерах, играх и киберспорте

Новый DOOM в 2014 году не выйдет

23.07.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Разработчики из id Software огорчили поклонников серии DOOM тем, что в этом году игра не появится, даже в виде демо-версии. Проведенная презентация на выставке QuakeCon несла своей целью оживить интерес к серии DOOM и показать, что id все еще существует и готова взорвать рынок продуктами высшего класса.

Вице-президент компании издателя Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines) заявил, что демо-версию не покажут публике вплоть до официального анонса, а он, в свою очередь, произойдёт, когда команда разработчиков будет к этому готова. Они определённо не намерены демонстрировать "сырой" продукт.

Наиболее вероятным вариантом станет презентация DOOM на выставке E3 в 2015 году.

Количество уникальных просмотров: 916

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4172 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!