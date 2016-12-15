Новый DOOM в 2014 году не выйдет

Разработчики из id Software огорчили поклонников серии DOOM тем, что в этом году игра не появится, даже в виде демо-версии. Проведенная презентация на выставке QuakeCon несла своей целью оживить интерес к серии DOOM и показать, что id все еще существует и готова взорвать рынок продуктами высшего класса.

Вице-президент компании издателя Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines) заявил, что демо-версию не покажут публике вплоть до официального анонса, а он, в свою очередь, произойдёт, когда команда разработчиков будет к этому готова. Они определённо не намерены демонстрировать "сырой" продукт.

Наиболее вероятным вариантом станет презентация DOOM на выставке E3 в 2015 году.