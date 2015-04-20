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Новый геймплейный трейлер Dead Island 2

11.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Совсем недавно разработчики нового Dead Island 2 - Deep Silver поделились красивым и оригинальным трейлером, не прошло и недели, а нам дарят еще один. На этот раз в трейлере показываются разнообразные способы убийства зомби. Еще в трейлере помимо графической красоты рассказывают о месте действия игры - Солнечная Калифорния.

Помимо этого разработчики еще и рассказали о мультиплеере, в нем будет поддержка 8 человек. В мультиплеере обещают огромный перечень возможностей, каких пока не известно. Напоминаем что релиз игры состоится по заверению разработчиков весной 2015 года. Но посетители GamesCom в Кельне смогут оценить ее c 13 по 17 августа на стендах Deep Silver, для этого будет оборудовано более 150 мест с ПК и консолями. Прошлый трейлер вы можете посмотреть - Тут.

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