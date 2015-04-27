Новый ролик о Rainbow Six: Siege

Ubisoft опубликовала новый ролик тактического экшена Rainbow Six: Siege. На этот раз видео посвятили системе укрытий и тактическому перемещению по карте.
Напомним, что игра выйдет на ПК и консоли нового поколения в 2015 году.
05.12.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler
Ubisoft опубликовала новый ролик тактического экшена Rainbow Six: Siege. На этот раз видео посвятили системе укрытий и тактическому перемещению по карте.
Напомним, что игра выйдет на ПК и консоли нового поколения в 2015 году.
Количество уникальных просмотров: 715
Оцените материал:
Последнее с форума:
Последнее в блогах:
Социальные сети и RSS:
Популярное (за 30 дней):
Дружественные проекты:
Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану
Page rendered in 0.3082 seconds and used 0.83MB of RAM. We need to overclock it :-)!