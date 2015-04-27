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Новый ролик о Rainbow Six: Siege

05.12.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

 

Ubisoft опубликовала новый ролик тактического экшена Rainbow Six: Siege. На этот раз видео посвятили системе укрытий и тактическому перемещению по карте.

Напомним, что игра выйдет на ПК и консоли нового поколения в 2015 году.

 

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