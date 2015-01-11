Новый ролик о The Order: 1886

На мероприятии PlayStation Experience в Лас-Вегасе руководитель студии Ready аt Dawn Рю Вирасурия продемонстрировал новый геймплейный ролик шутера The Order: 1886. Команда, во главе с Галахадом штурмует дирижабль, чтобы предотвратить убийство важного чиновника, затем отряд проникает на кухню и устраивает там перестрелку.

The Order: 1886 — это экшен в альтернативной викторианской эпохе. Разработкой игры занимаются Ready at Dawn и SCE Santa Monica Studio. Проект выйдет 20 февраля 2015 года эксклюзивно на PS4.

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