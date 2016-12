Ubisoft показала новый трейлер игры The Crew, в котором рассказывается о многих особенностях игры. С чего начинается игра, как создать свою команду, как работает режим PvP и что такое «призрак друга» — всему этому посвящен второй ролик из серии On the Road with The Crew.

​

Между тем, продолжается регистрация на закрытое бета-тестирование игры на Xbox One и PlayStation 4, которое начнется в конце сентября. Выпустить финальную версию The Crew для Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 и PC разработчики собираются 11 ноября.