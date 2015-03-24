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Новый трейлер игры The Crew

18.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Ubisoft показала новый трейлер игры The Crew, в котором рассказывается о многих особенностях игры. С чего начинается игра, как создать свою команду, как работает режим PvP и что такое «призрак друга» — всему этому посвящен второй ролик из серии On the Road with The Crew.

Между тем, продолжается регистрация на закрытое бета-тестирование игры на Xbox One и PlayStation 4, которое начнется в конце сентября. Выпустить финальную версию The Crew для Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 и PC разработчики собираются 11 ноября.

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