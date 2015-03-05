Компания издатель Bethesda Softworks и разработчики в лице MachineGames представляют новый трейлер Wolfenstein: The New Order - House of the Rising Sun. Действие Wolfenstein: The New Order происходит в альтернативной истории - нацисты выиграли Вторую мировую, а на дворе 1960-е годы, Европа. Вы в роли ветерана войны Блажковича (B.J. Blazkowicz) должны развязать "невозможное контрнаступление" против сил нацистов, захвативших мир.

Игрокам придется заняться зачисткой вражеских крепостей и уничтожением легионов врагов с использованием "супер-оружия", созданного нацистами для доминирования в мире. Студия-разработчик MachineGames основана выходцами из Starbreeze Studios.

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Проект станет доступен 20 мая во всех регионах мира, включая Европу. Это касается всех версий игры, которая должна появиться на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One.