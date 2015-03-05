Компания издатель Bethesda Softworks и разработчики в лице MachineGames представляют новый трейлер Wolfenstein: The New Order - House of the Rising Sun. Действие Wolfenstein: The New Order происходит в альтернативной истории - нацисты выиграли Вторую мировую, а на дворе 1960-е годы, Европа. Вы в роли ветерана войны Блажковича (B.J. Blazkowicz) должны развязать "невозможное контрнаступление" против сил нацистов, захвативших мир.
Игрокам придется заняться зачисткой вражеских крепостей и уничтожением легионов врагов с использованием "супер-оружия", созданного нацистами для доминирования в мире. Студия-разработчик MachineGames основана выходцами из Starbreeze Studios.
Проект станет доступен 20 мая во всех регионах мира, включая Европу. Это касается всех версий игры, которая должна появиться на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One.