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Nvidia снизила стоимость портативной игровой консоли Shield

28.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Компания Nvidia подготовила приятный сюрприз для тех, кто задумывается о приобретении портативной игровой консоли Nvidia Shield на базе производительного мобильного процессора Nvidia Tegra 4. С 2 апреля и до конца месяца рекомендованная розничная стоимость консоли составит $ 199, вместо стандартных $ 249.

Помимо снижения цены Nvidia Shield получит так же и обновление операционной системы до версии Android 4.4.2 KitKat. Среди основных нововведений выделяются: возможность подключения беспроводных клавиатур и мышей, поддержка функции игры вне дома, изменение пользовательского интерфейса и другое. 

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