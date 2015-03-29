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Объявлена дата релиза Jagged Alliance: Flashback

05.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Тактическая ролевая игра Jagged Alliance: Flashback наконец получила официальную дату выхода. Full Control Games, разработчик игры, объявила, что финальная версия игры будет доступна 21 октября.

Меж тем разработчики выпустили сегодня обновление для ранней версия игры в Steam Early Access, которое коснулось боевой системы.

 

Jagged Alliance: Flashback вернется к корням и получит пошаговую систему ведения боя, как и все игры серии до 2012 года. Напомним, деньги на разработку собирали с помощью Kickstarter.

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