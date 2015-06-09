Официально анонсировали Sleeping Dogs Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition представляет собой обновленную версию игры с улучшенным качеством графики и дополнительным контентом, в том числе 24 DLC, включая расширение одиночной кампании Year of the Snake и тематическое дополнение в стиле ужастика Nightmare In North Point. Компания разработчик обновленного Sleeping Dogs - Square Enix назначила дату релиза на 10 октября 2014 года.

Последнее время набирают популярность ремейки игр с улучшенной графикой. Так было и со старым Serious Sam, который стал очень интересен именно благодоря новой улучшенной графике и движку. Скоро и должен выйти Metro Redux, который представляет из себя HD ремейк Metro 2033 и Metro Last Light. Подробнее о Metro Redux вы можете прочитать у нас на сайте нажав тут. А пока до релиза еще далеко, предлагаем вам ознакомиться с релизным трейлером Sleeping Dogs: Definitive Edition: