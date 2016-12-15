Официальный анонс и первый трейлер нового Tekken 7

Почти семь лет прошло с момента выхода последней части Tekken 6, любимого многими поколениями файтинга. Создатель серии Tekken Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) поведал о том, что ведутся работы по скорому выпуску нового Tekken-а основанного на графическом движке Unreal Engine 4.

Казус в том, что изначально Кацухиро не собирался рассказывать о новом Tekken, в планах была совсем другая игра, название которой теперь и не важно).

Кацухиро Харада в окружении фанатов, упорно работает над трейлером.

Для выхода из создавшегося положения Кацухиро буквально на коленке за одну ночь смонтировал трейлер и презентацию для боссов из Namco Bandai и поклонников игры. А ведь никто его за язык не тянул, поэтому запасаемся терпением и ждем творение гениального японца.