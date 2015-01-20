Особенности нового Metro Redux показали в трейлере

Компании Deep Silver и 4K Games опубликовали новый трейлер сборника Metro Redux в котором рассказывается о особенностях новой части, по сравнению с Metro: Last Light и Metro 2033.

В сборник Metro Redux включены обновленные версии шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light. Обе игры получили обновленную графику (например, версия для РС будет работать даже в разрешении 4К), но также продвинутый ИИ, новые локации и другие приятные бонусы. Ждать осталось совсем немного, ведь версия для PC, XBox One и PS 4 выйдет 29 августа.