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Overwatch - первый командный шутер от Blizzard

09.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Компания Blizzard не перестает удивлять своих преданных фанатов: на ежегодном мероприятии BlizzCon 2014 был представлен первый командный шутер компании - Overwatch. Существует мнение, которое мы не разделяем - якобы эта игра и есть тот самый Project Titan, который относительно недавно был отменен.


Вступительный ролик

Командный шутер Overwatch

Overwatch, на первый взгляд, чем-то напоминает Team Fortress 2 от Valve, но имеет свои уникальные отличительные черты и существенно отличается по геймплею. В игре присутствует четыре класса персонажей: штурм, защита, танк и поддержка. При этом представлено 12 героев, каждый из которых наделен своими уникальными особенностями.

Пока что в игре всего два режима: сопровождение и захват точек.


Внутриигровой ролик

Закрытое альфа-тестирование игры начнется в 2015 году. Несмотря на то, что игра анонсирована всего два дня назад, Blizzard успела подготовить огромное количество видео-материалов и другого контента, рассказывающего о персонажах игры, в том числе и на русском языке. Подробнее об игре можно узнать на официальном сайте игры Overwatch.

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