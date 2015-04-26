ПК версия The Evil Within будет ограничена 30 кадрами в секунду

Один из фанатов решил напрямую поинтересоваться у представителей Bethesda Softworks об ограничении частоты кадров. Главный продюсер компании, Джейсон Бергман, решил не отвечать на вопрос прямо. Упорный геймер решил не сдаваться повторяя свой вопрос вновь и вновь, но продюсер отказался просто ответить будет ли в игре ограничение или нет.

Один из инсайдеров, связанных с Bethesda подтвердил, что РС версия игры действительно будет ограничена 30 кадрами в секунду. Официальных комментариев по вопросу до сих пор не поступало. Стоит отметить, что издатель выставил достаточно высокие системные требования для игры, изначально отказываясь публиковать минимальные характеристики РС для игры.

Релиз The Evil Within запланирован на Xbox One, PlayStation 4 и РС, игра выйдет уже 14 октября.