По мотивам игры Battlefield:Hardline будет снят телесериал

Разработчики Battlefield:Hardline в лице креативного директора проекта Йена Махема заявили, что хотят развивать свой проект по особенному: «Перенося Battlefield в мир полицейских и бандитов, мы получили возможность сделать что-то особенное и отличное от того, что мы делали раньше. И не только в качестве новой серии, но в качестве нового жанра. Сегодня в играх много брутальных суперсолдат, спасающих мир. Но это не подходит для мира полицейских и бандитов и совсем не то, что нам интересно в Hardline».

«Сюжет будет развиваться в серой зоне между полицейскими и бандитами, где полицейские не всегда добрые и хорошие, а воры – не всегда ставят своей целью только наживу. Как игроки, вы сможете поучаствовать в развитии истории на обоих сторонах».

У команды разработчика Visceral Games уже есть несколько культовых сериалов, таких как «Закон и Порядок», «Место преступления Майами», «Настоящий детектив», «Щит» и другие.

Релиз Battlefield: Hardline запланирован на PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 и PlayStation 3. Игра появится на прилавках магазинов уже 21 октября.