Превью альфа-версии Heroes Of The Storm

В наше распоряжение попала альфа-версия новой версии игры от Blizzard - Heroes Of The Storm, которая раньше была известна как Blizzard Dota или Blizzard Allstars. Игра относится к жанру MOBA-игр, так же, как и Dota 2 или League Legends.

Так как игра разрабатывается компанией Blizzard, то совершенно ожидаем тот факт, что все игровые персонажи Heroes Of The Storm принадлежат вселенным StarCraft, Warcraft и Diablo 3.

Смотрим вступительный ролик на русском языке:

В игре мы можем встретить Сару Кэрриган в облике Королевы Клинков, Принца Артаса, самого владыку ужаса Diablo и харизматичного Абатура, в том числе и в пижаме.

По умолчанию, вам предлагается несколько героев (около пяти) бесплатно. Правда, они не остаются у вас навсегда, а через некоторое время меняются на других. Такая «ротация» героев позволяет игроку в принудительном порядке познакомиться с различными классами и персонажами, а для Blizzard – это помощь в отточке игрового баланса. Ведь, все-таки, мы играем в alfa-версию. Понравившегося героя можно купить как за игровое золото, которое выдается за каждый бой и за выполнение боевых задач, так и за реальные деньги. Правда, Blizzard предупреждает, что купленные, точнее вообще все персонажи, по завершению тестирования будут обнулены, а потраченные средства вернуться вам на счет аккаунта Battle.net. Помимо персонажей, можно открывать и покупать их облик, транспорт и цветовую гамму.

В отличие от Dota 2, игра имеет пять карт - Бухта Черносерда, Окаянная Лощина, Драконий Край, Призрачные копи, Сады ужаса. Каждая из карт имеет свои уникальные особенности. Во время игры вам не нужно покупать «шмот», а уровень игрока прокачивается не персонально, а является общим на всю команду. Вместо этого, вы можете захватывать лагеря наемников, которые имеют разный уровень сложности. После захвата лагеря – наёмники и боссы воюют на вашей стороне, до тех пор, пока их не убьют.

У каждой карты есть свой «владелец». Например, на карте «Бухта Черносерда» владелец пират (очевидно же), для которого нужно собирать золотые монеты, выпадающие из сундуков. Сундуки появляются в двух местах, которые видят, как ваши союзники, так и ваши соперники. Та команда, которая быстрее принесет и сдаст пирату необходимое количество монет получает определенный бонус от «хозяина» - его корабль начинает артобстрел по башням соперника, при этом нанося значительный урон. Две или три башни он точно сносит. Но собрать и сдать монеты – не такая уж и простая задача. Во-первых, обе команды охотятся за ними – соответственно, бои переносятся с основных линий на бои за сундуки. Процесс сдачи монет также занимает определенное время, и их невозможно сдавать всем одновременно, только по очереди. А стало быть, даже если вы собрали монеты – то команда соперников может вам помешать их сдать. К тому же, если вы погибаете, то собранные вами монеты выпадают. Но, это особенность лишь одной карты. А их имеется еще четыре.

Каждый из персонажей, в зависимости от уровня, может выбрать разные способности, которые влияют на базовые и в конечном счете изменяют геймплей. Классов в игре тоже четыре – поддержка, специалист, убийца и воин.

В игре доступны три режима: Тренировка, Совместный бой и PvP. В режиме «Тренировка» вам предлагается сразиться с ботами, правда с низким уровнем сложности. Другого, пока, не предусмотрено. «Совместный бой» позволяет найти других игроков, с которыми вы будете играть против ботов. Ну, а PvP – это режим «игрок против игрока». В каждой команде по пять человек, а основная цель каждой из команд, как и во всех MOBA-играх – разгромить вражескую цитадель.

Бои в игре на высоких уровнях выглядят достаточно красочно, уровень графики и детализации несколько выше, чем у Dota 2. В целом, игра затягивает: постоянные ротации героев позволяют альфа-тестерам найти новых для себя персонажей, а наличие разных карт существенно меняют геймплей и тактику. Мы невольно сравниваем ее с Dota 2, как эталоном MOBA-игр, однако, на наш взгляд сравнивать эти игры напрямую – некорректно. Уж сильно отличается игровой процесс. Так или иначе, совершенно очевидно, что Heroes of The Storm станет новой киберспортивной дисциплиной от Blizzard.

Наше видео-превью смотрите ниже:

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