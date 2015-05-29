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Prey 2 официально отменен

31.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

В долгой и запутанной истории с Prey 2 наконец поставлена точка. Bethesda на PAX Australia официально заявила, что разработка игры прекращена.

«Мы верили в эту игру, но чувствовали, что ей никогда не стать такой, какой мы бы хотели ее видеть. Она не соответствовала нашим стандартам качества, поэтому мы решили ее отменить. Это сложное решение, но вряд ли оно стало сюрпризом для тех, кто следили за судьбой проекта», — сказал Пит Хайнс, президент компании.

 

Напомним, что разработку игры не раз передавали разным компаниям, но в итоге игра досталась Bethesda.

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