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Причины задержки GTA V на ПК

13.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Совсем недавно разработчики сообщили, что на новых консолях игра появится в ноябре, в то время как на РС — только в январе 2015 года. По словам разработчиков. работа над ПК версией игры требует еще немного времени. Как заверяют Rockstar дополнительные месяцы они потратят на оптимизацию игры.

«Нам приятно видеть, что так много людей взволнованы предстоящим релизом новых версий GTAV и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новыми деталями. Мы также очень взволнованы готовящимся релизом GTAV на PC, но игре требуется еще немного времени, чтобы удостовериться в ее непревзойденном качестве», — отметили разработчики.

Совсем недавно в системе Steam было замечено, что два человека в сети играли в GTA V, скорее всего это означает о тестировании игры на пк и ее оптимизации.

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