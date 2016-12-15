Присоединяйтесь к серии турниров GSL Call of Xmas Dota 2 Cup



С наступлением зимы выходить на мороз хочется все меньше и меньше. Чем заняться дома, чтобы провести время и с удовольствием, и с пользой? Если Вы с друзьями играете в Dota 2, то у нас есть ответ на этот вопрос!



Киберспортивная организация GSL совместно с компаниями MSI и Silicon Power запускает серию турниров GSL Call of Xmas Dota 2 Cup с призовым фондом $4000.



Официальные материнские платы турнира - MSI Z97 GAMING 9 AC платы для геймеров.

Видео-анонс GSL Call of Xmas Dota 2 Cup Вы можете посмотреть здесь.



Расписание.



Первая квалификация уже завершена, и определен первый участник финального турнира. Спешите зарегистрироваться на остальные квалификации, места стремительно заканчиваются.



Турнир #1 kotyatko - 29 ноября.

Турнир #2 - 3 декабря. Регистрация

Турнир #3 - 6 декабря. Регистрация

Турнир #4 - 9 декабря. Регистрация

Турнир #5 - 11 декабря. Регистрация

Турнир #6 (!) - 13 декабря. Регистрация

Турнир #7 - 16 декабря. Регистрация

Турнир #8 - 18 декабря. Регистрация



В будние дни турниры начинаются в 17:00, в выходные дни в 15:00 по московскому времени. С одним исключением: турнир #6 пройдёт для дальневосточного региона и начнётся в 8:00 по московскому времени. При регистрации, пожалуйста, учтите этот момент.

Финальный турнир пройдёт в два этапа, 20 и 21 декабря.



Как участвовать?



В каждой квалификации сможет участвовать до 128 команд. Принять участие в турнирах может любой желающий. Выбирайте день, в который вам удобнее будет сыграть, и переходите по одной из ссылок выше. Если у Вас появились какие-либо трудности, возможно ответ Вы найдёте в FAQ. Также можете задавать вопросы в Skype-конференции для участников турнира.



Распределение призового фонда.



Команды, одержавшие победу в квалификации, получат $100 и квоту в финальный турнир, где за призовые места предусмотрены серьёзные вознаграждения:

1 место - $1600

2 место - $1000

3 место - $300

4 место - $300

Всю актуальную информацию Вы можете узнать на нашем сайте и группе VK, а также в официальных группах MSI и Silicon Power.



Специально для зрителей на нашем канале будет организованна прямая трансляция турнира. Комментировать будут Владимир 'Maelstorm' Кузьминов, Владислав 'Zorex' Варфоломеев и Михаил 'Phant' Новгородцев.



Всем удачи на турнире!





MSI — тайваньская компания, один из мировых лидеров в сфере компьютерной техники. Компания производит множество комплектующих и готовых систем знакомых каждому геймеру.



Silicon Power — мировой лидер в производстве карт памяти, USB накопителей, модулей памяти DRAM и других устройств потребительской электроники. Компания получила широкое признание среди миллионов покупателей и стала обладательницей множества наград.

