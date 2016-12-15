Присоединяйтесь к серии турниров GSL Call of Xmas Dota 2 Cup

С наступлением зимы выходить на мороз хочется все меньше и меньше. Чем заняться дома, чтобы провести время и с удовольствием, и с пользой? Если Вы с друзьями играете в Dota 2, то у нас есть ответ на этот вопрос!
Киберспортивная организация GSL совместно с компаниями MSI и Silicon Power запускает серию турниров GSL Call of Xmas Dota 2 Cup с призовым фондом $4000.
Официальные материнские платы турнира - MSI Z97 GAMING 9 AC платы для геймеров.
Видео-анонс GSL Call of Xmas Dota 2 Cup Вы можете посмотреть здесь.
Расписание.
Первая квалификация уже завершена, и определен первый участник финального турнира. Спешите зарегистрироваться на остальные квалификации, места стремительно заканчиваются.
- Турнир #1 - 29 ноября. kotyatko
- Турнир #2 - 3 декабря. Регистрация
- Турнир #3 - 6 декабря. Регистрация
- Турнир #4 - 9 декабря. Регистрация
- Турнир #5 - 11 декабря. Регистрация
- Турнир #6 - 13 декабря. Регистрация(!)
- Турнир #7 - 16 декабря. Регистрация
- Турнир #8 - 18 декабря. Регистрация
В будние дни турниры начинаются в 17:00, в выходные дни в 15:00 по московскому времени. С одним исключением: турнир #6 пройдёт для дальневосточного региона и начнётся в 8:00 по московскому времени. При регистрации, пожалуйста, учтите этот момент.
Финальный турнир пройдёт в два этапа, 20 и 21 декабря.
Как участвовать?
В каждой квалификации сможет участвовать до 128 команд. Принять участие в турнирах может любой желающий. Выбирайте день, в который вам удобнее будет сыграть, и переходите по одной из ссылок выше. Если у Вас появились какие-либо трудности, возможно ответ Вы найдёте в FAQ. Также можете задавать вопросы в Skype-конференции для участников турнира.
Распределение призового фонда.
Команды, одержавшие победу в квалификации, получат $100 и квоту в финальный турнир, где за призовые места предусмотрены серьёзные вознаграждения:
- 1 место - $1600
- 2 место - $1000
- 3 место - $300
- 4 место - $300
Всю актуальную информацию Вы можете узнать на нашем сайте и группе VK, а также в официальных группах MSI и Silicon Power.
Специально для зрителей на нашем канале будет организованна прямая трансляция турнира. Комментировать будут Владимир 'Maelstorm' Кузьминов, Владислав 'Zorex' Варфоломеев и Михаил 'Phant' Новгородцев.
Всем удачи на турнире!
MSI — тайваньская компания, один из мировых лидеров в сфере компьютерной техники. Компания производит множество комплектующих и готовых систем знакомых каждому геймеру.
Silicon Power — мировой лидер в производстве карт памяти, USB накопителей, модулей памяти DRAM и других устройств потребительской электроники. Компания получила широкое признание среди миллионов покупателей и стала обладательницей множества наград.