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Присоединяйтесь к серии турниров GSL Call of Xmas Dota 2 Cup

03.12.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler


С наступлением зимы выходить на мороз хочется все меньше и меньше. Чем заняться дома, чтобы провести время и с удовольствием, и с пользой? Если Вы с друзьями играете в Dota 2, то у нас есть ответ на этот вопрос!
 
Киберспортивная организация GSL совместно с компаниями MSI и Silicon Power запускает серию турниров GSL Call of Xmas Dota 2 Cup с призовым фондом $4000.
 
Официальные материнские платы турнира - MSI Z97 GAMING 9 AC платы для геймеров.
Видео-анонс GSL Call of Xmas Dota 2 Cup Вы можете посмотреть здесь.
 
Расписание.
 
Первая квалификация уже завершена, и определен первый участник финального турнира. Спешите зарегистрироваться на остальные квалификации, места стремительно заканчиваются.
 

 
В будние дни турниры начинаются в 17:00, в выходные дни в 15:00 по московскому времени. С одним исключением: турнир #6 пройдёт для дальневосточного региона и начнётся в 8:00 по московскому времени. При регистрации, пожалуйста, учтите этот момент.
Финальный турнир пройдёт в два этапа, 20 и 21 декабря.
 
Как участвовать?
 
В каждой квалификации сможет участвовать до 128 команд. Принять участие в турнирах может любой желающий. Выбирайте день, в который вам удобнее будет сыграть, и переходите по одной из ссылок выше. Если у Вас появились какие-либо трудности, возможно ответ Вы найдёте в FAQ. Также можете задавать вопросы в Skype-конференции для участников турнира.
 
Распределение призового фонда.
 
Команды, одержавшие победу в квалификации, получат $100 и квоту в финальный турнир, где за призовые места предусмотрены серьёзные вознаграждения:

  • 1 место - $1600
  • 2 место - $1000
  • 3 место - $300
  • 4 место - $300

Всю актуальную информацию Вы можете узнать на нашем сайте и группе VK, а также в официальных группах MSI и Silicon Power.

Специально для зрителей на нашем канале будет организованна прямая трансляция турнира. Комментировать будут Владимир 'Maelstorm' Кузьминов, Владислав 'Zorex' Варфоломеев и Михаил 'Phant' Новгородцев.
 
Всем удачи на турнире!

 
 

MSI — тайваньская компания, один из мировых лидеров в сфере компьютерной техники. Компания производит множество комплектующих и готовых систем знакомых каждому геймеру.
 

 

Silicon Power — мировой лидер в производстве карт памяти, USB накопителей, модулей памяти DRAM и других устройств потребительской электроники. Компания получила широкое признание среди миллионов покупателей и стала обладательницей множества наград.
 

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