Призовой фонд турнира The International 2014 может достичь рекордных $6 миллионов

Компания Valve, разработчик Dota2 в этом году собираются провести крупнейшее в мире киберспортивное мероприятие The International 2014 с призовым фондом, достигшим на данный момент уже $4,3 млн. К началу мероприятия призовой фонд может достичь внушительных $6 млн.

Организаторы в лице Valve внесли свой вклад в размере $1,6 млн, остальную сумму обеспечили сами игроки Dota2. Для этих целей в игру 10 мая ввели «компендиум», внутриигровой бонус или артефакт позволяющий выполнять задания и повышать уровень, стоимостью $10. С каждого купленного компендиума 2,5% идет на счет призового фонда The International 2014.

Финал The International 2014 будет проходить четыре дня с 18 по 21 июля в городе Сиэтл, США. Всего приглашение на финал чемпионата по Dota 2 получили 11 сильнейших команд, еще для четырех команд есть шанс выйти с помощью региональных отборочных соревнований проходящих в эти дни и до 25 мая.

VS

Среди команд, представляющих на чемпионате бывшие страны СССР будут:

- российская Team Empire (Андрей «Mag» Чипенко, Айрат «Silent» Газиев, Иван «Vanskor» Скороход, Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко, Роман «Resolut1on» Фоминок)

- украинская Na'Vi (Даниил "Dendi" Ишутин, Клемент "Puppey" Иванов, Александр "XBOCT" Дашкевич, Куро "Kuroky" Салехи Тахасоми, Глеб "Funn1k" Липатников