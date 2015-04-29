Прохождение всего Far Cry 4 займет у игроков около 60 часов

Совсем недавно Ubisoft решили поведать своим фанатам о длине сюжетной линии Far Cry 4. Точное время которое займет полное прохождение игры пока сказать невозможно.

Разработчики говорят, что не затрагивая дополнительных заданий и квестов прохождение игры займет около 20 часов. Однако если выполнять все миссии и задания, то игра будет радовать игроков на протяжении 60 часов. Очевидно что время может варьироваться от умения игроков, желания и скорости прохождения.

Релиз игры Far Cry 4 запланирован на 18 ноября 2014 года.