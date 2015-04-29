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Прохождение всего Far Cry 4 займет у игроков около 60 часов

20.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Совсем недавно Ubisoft решили поведать своим фанатам о длине сюжетной линии Far Cry 4. Точное время которое займет полное прохождение игры пока сказать невозможно.

Разработчики говорят, что не затрагивая дополнительных заданий и квестов прохождение игры займет около 20 часов. Однако если выполнять все миссии и задания, то игра будет радовать игроков на протяжении 60 часов. Очевидно что время может варьироваться от умения игроков, желания и скорости прохождения.

 

Релиз игры Far Cry 4 запланирован на 18 ноября 2014 года.

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