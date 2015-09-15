Расписание Game Show League на выставке Игромир. Чемпионат по мобильным играм от компании ASUS

Не так много времени осталось до ключевого мероприятия этой осени в сфере компьютерных игр и развлечений – выставка Игромир и Comic Con Russia стартует с бизнес дня, уже в четверг 2-го октября. Команда Game Show после проведенного DreamHack Moscow продолжает радовать любителей киберспорта и готова представить, в рамках киберспортивной зоны на выставке, финалы Game Show League Season 1 по CS:GO, а также специальный турнир по приглашениям по SC2 и чепионат по мобильным играм от компании ASUS.

Игры по Starcraft II пройдут 2-го октября в “бизнес-день” с 11:00 в зоне киберспорта Game Show League.

За приз в 2000 долларов будут бороться Dimaga, Brat.OK, Slivko и White-Ra.

Компания ASUS радует своим присутствием в этом году на выставке, пожалуй, самым крупным за все годы стендом и набором активностей. На стенде компании ASUS будет проведен чемпионат по мобильным играм по игре Asphault 8, на новейших смартфонах ASUS Zenfone на базе процессоров Intel Atom. Любой желающий из числа посетителей выставки сможет поучаствовать в чемпионате и выиграть приз – один из Zenfon-ов! Чемпионаты будут проводиться каждый день включая бизнес-день, поэтому любой желающий сможет поучаствовать в активности. Также посетители “Игромира” смогут принять участие в аматорском турнире по Dota 2 от компании ASUS – eSport Universe, сразиться друг с другом за призы Zenfon4 от компании ASUS на мощнейших ноутбуках серии Republic of Gamers G750X и G551 и игровых девайсах ASUS Echelon. В рамках выставки, а также на главной сцене Game Show League посетителей ждет большое число розыгрышей сувенирной продукции от компании ASUS, Также компания ASUS подогревает интерес к своей акции с Mini Cooper, который также можно будет увидеть на стенде и помимо этого опробывать новейшие десктопные решения от компании а также приобрести на специальных условиях многие товары.

Общее расписание турнира в рамках киберспортивной зоны можно увидеть ниже.

Стенд компании Tesoro вне всякого сомнения будет самым большим на выставке среди остальных hardware-производителей как в плане размеров, так и в плане контента. На нем будет расположена полноценная сцена на 14 компьютеров с постоянными активностями.

На стенде компании Tesoro будут проходить шоу-матчи по World of Tanks с участием Virtus.pro и Natus Vincere. А также встреча со специальными гостями - Vspishka и Jove с которыми можно будет провести серию фото- и автограф-сесий. Кроме того, при любой покупке в магазинах стенда Tesoro вы автоматически становитесь участником лотереи и получаете шанс выиграть крутые игровые девайсы! И не забывайте, что на протяжении выставки стенд посещает ведущий проекта RAPKINOOBZOR и RAPGAMEOBZOR Алексей Пчёлкин. С ним можно сфотографироваться, зачитать и даже во что-нибудь сыграть!

Любители Dota и CS: GO также не останутся в стороне – ведь для них заготовлены шоу матчи и автограф сесси с такими командми как Virtus.Pro против M5 и Virtus.Pro против NAVi соответственно! На стенде компании Tesoro с ними же можно будет провести серию фотографий и получить автографы.

Финалисты лиги по CS: GO команды HellRaisers, Virtus.Pro, MyXMG и NaVi будут играть на выставке каждый день начиная с 3-го октября с 10:00.

На стенде HyperX участники выставки смогут познакомиться с последними новинками компании – уже ставшей популярной среди профессиональных геймеров гарнитурой HyperX Cloud – в черном и белом цвете, мощными и яркими твердотельными накопителями HyperX SAVAGE, абсолютной новинкой – модулями памяти HyperX Predator DDR4, а также полной линейкой продуктов для геймеров HyperX Fury.



Кроме того, все желающие смогут принять участие в различных активностях, которые пройдут на стенде HyperX и стать обладателями ценных призов и памятных подарков от компании Kingston.

В зоне партнера Qiwi будет происходить лотерея, где каждый час будут разыгрываться Playstation 4, Razer Kraken Pro или Razer BlackWidow Ultimate Black USB. Всех посетителей будет ждать много конкурсов .

На стенде нашего партнера APC by Schneider Electric вы можете на практике проверить , как работают ИБП ,отключив электричество стенда и оставаться с включеным светом.Также обыграв девушку на SonyPlaystation 4 в Fifa 15 вы можете получить ценный приз от нашего партнера.

На стенде Plantronics располагается зона Фри ту Плей ,где можно поиграть в культувую игру Dota. Подходите и ощутите весь драйв от игры в гарнитуре компании Planctronics.Так же в течении всего дня вас ждут розыгрыши призов.

Merlion будет представлен брендами WD, Crucial, IRU. Посетителей ждем множество конкурсов и подарков. Компания DeepCool будет представлена отдельным стендом, на котором посетители смогут ознакомится с новинками компании и увидеть их в действии. На стенде компании Plextor вы сможете увидеть новейшие разработки. Кроме того Plextor приглашает посетителей поучаствовать в ярком танцевальном конкурсе "Плекстор Бит", увлекательной викторине и лотерее. Проявите себя и получите приятные подарки!

Также представлена зона компании HIPER, где можно ознакомится, а кто еще не знает их то и познакомиться с портативными внешний аккумулятор HIPER , которые совместимы с любыми цифровыми устройствами.







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