Ravens cry выйдет к концу января

Raven's Cry, игра про пиратские приключения, выйдет 26 января в цифровом виде на PC, Mac, SteamOS, Linux, а 28 января версии для PC, Mac, PS3 и PS4 появятся в магазинах.

«Нам хотелось, чтобы темная история про пиратов появилась до праздников, чтобы диск с игрой можно было положить под елку. Но все же решили не спешить и уделить этой непростой ролевой игре еще немного времени. Чтобы заточить как следует клинки, так сказать», — сообщили издатели.

До этого игру планировали выпустить еще в ноябре, но TopWare Interactive осталась недовольна работой студии Octane Games и сменила разработчиков на Reality Pump Studios.