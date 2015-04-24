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Разрабочтики игры Call of Duty: Advanced Warfare продемонстрировали возможности экзоскелетов на поле боя

12.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Activision опубликовала очередной трейлер к игре Call of Duty: Advanced Warfare. В данном видео разработчики продемонстрировали три различных способности, которые получат игроки благодаря экзоскелету.

Основатель Sledgehammer Games рассказал о трех возможностях экзоскелета, включая буст скорости, невидимость и защиту против разрывных снарядов. Функционал экзоскелета продемонстрировали непосредственно в бою, и по словам разработчиков, это нововведение полностью изменит механику геймплея мультиплеера.

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