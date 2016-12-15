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Разработчики Dead Island 2 использовали 3D сканирование даже на деревьях

17.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Yager Development, одна из разработчиков Dead Island 2, настолько трепетно подошла к созданию игры, что решила использовать технологию 3D сканирования даже на деревьях.

«В нашей команде есть люди, которые занимаются созданием растительности в игре и делают это с невероятной старательностью. Цель их работы — воссоздавать растения в видеоиграх. Они помешаны на этом. И один раз ко мне пришел сотрудник и сказал, что деревья в Dead Island 2 недостаточно хороши», — рассказывает Бернд Даймер.

Команда разработчиков Yager отправила несколько своих сотрудников в Лос-Анджелес для сканирования реалистичных моделей деревьев. Для этого разработчикам потребовалось специальное разрешение от департамента, заведующего парками, в котором разработчикам пришлось в деталях описать, зачем нужно сканировать деревья. По словам директора, это нужно было для того, чтобы парки Лос-Анджелеса не рисовали бы в каком-либо непристойном виде и в качестве гарантии, что деревья не пострадают.

Хотим вам напомнить, что релиз Dead Island 2 состоится весной 2015 года.

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