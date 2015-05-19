Разработчики стремятся работать в Valve

Согласно недавнему опросу, который проводился Ассоциацией разработчиков игр, стало известно, что большинство разработчиков мечтают связать свою дальнейшую карьеру с компанией Valve. Отметим, что в Топ 10 не попали даже такие известные компании как EA, Microsoft и Sony.
В опросе приняло участие более 2 тысяч разработчиков игр с разных стран и континентов. Результаты опроса представлены ниже.
- Valve
- Собственная компания
- Activision Blizzard
- BioWare
- Ubisoft
- Текущее рабочее место
- Nintendo
- Naughty Dog
- Double Fine
- Bethesda Game Studios
На фото Гейб Ньюелл, директор Valve.
Корпорация Valve занимает первое место в списке с 42% всех голосов. Опрос был анонимным и узнать, кто предал "родную" компанию не получится.