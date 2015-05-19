Разработчики стремятся работать в Valve

Согласно недавнему опросу, который проводился Ассоциацией разработчиков игр, стало известно, что большинство разработчиков мечтают связать свою дальнейшую карьеру с компанией Valve. Отметим, что в Топ 10 не попали даже такие известные компании как EA, Microsoft и Sony.

В опросе приняло участие более 2 тысяч разработчиков игр с разных стран и континентов. Результаты опроса представлены ниже.

Valve Собственная компания Activision Blizzard BioWare Ubisoft Текущее рабочее место Nintendo Naughty Dog Double Fine Bethesda Game Studios

На фото Гейб Ньюелл, директор Valve.

Корпорация Valve занимает первое место в списке с 42% всех голосов. Опрос был анонимным и узнать, кто предал "родную" компанию не получится.