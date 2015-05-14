Разработчики World of Tanks добавят в игру новый режим «Танковые гонки»

Компания Wargaming решила порадовать игроков еще одним интересным режимом. До этого был "Танковый футбол", а теперь "Танковые Гонки". «Это сумасшедшая смесь высокой скорости, взрывов и экстремальных ситуаций, в которые попадает гонщик на специальной карте «Порт», да ещё за рулём невероятного танка Chaffee SPORT». — именно так описали новый режим разработчики.

К новому режиму будут добавлены и новые боевые задачи, за выполнение которых можно будет получить серебро и опыт.

Уже 29 сентября новый режим появится в World of Tanks.