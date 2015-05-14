Все о компьютерах, играх и киберспорте

Разработчики World of Tanks добавят в игру новый режим «Танковые гонки»

19.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Wargaming решила порадовать игроков еще одним интересным режимом. До этого был "Танковый футбол", а теперь "Танковые Гонки".  «Это сумасшедшая смесь высокой скорости, взрывов и экстремальных ситуаций, в которые попадает гонщик на специальной карте «Порт», да ещё за рулём невероятного танка Chaffee SPORT». — именно так описали новый режим разработчики.

К новому режиму будут добавлены и новые боевые задачи, за выполнение которых можно будет получить серебро и опыт.

Уже 29 сентября новый режим появится в World of Tanks.

Количество уникальных просмотров: 1167

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5262 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!