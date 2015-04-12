Релиз гоночного симулятора Project Cars снова отложили

Гоночный симулятор Project Cars, который должен был появиться на Xbox One, PS 4 и РС в ноябре, перенесли на март 2015 года. Bandai Namco решила, что сейчас не самое удачное время, чтобы выпускать еще одну гонку.

«Наша цель — выпустить знаковую игру, которая соответствовала бы всем пожеланиям поклонников гоночных симуляторов и стала незабываемой для игроков. Однако нам пришлось сделать крайне трудный шаг и перенести релиз игры на более поздний срок. Это добавит игре шансов на успех и сделает ее заметнее. К тому же у нас появилось время, чтобы доработать игру во всех направлениях. Очень ждем, когда наконец сможем показать вам, над чем мы работали все это время», — прокомментировали разработчики.

Напоминаем что, игра будет иметь поддержку Oculus Rift и 4К разрешения на ПК.