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Релиз гоночного симулятора Project Cars снова отложили

19.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Гоночный симулятор Project Cars, который должен был появиться на Xbox OnePS 4 и РС в ноябре, перенесли на март 2015 года. Bandai Namco решила, что сейчас не самое удачное время, чтобы выпускать еще одну гонку.

«Наша цель — выпустить знаковую игру, которая соответствовала бы всем пожеланиям поклонников гоночных симуляторов и стала незабываемой для игроков. Однако нам пришлось сделать крайне трудный шаг и перенести релиз игры на более поздний срок. Это добавит игре шансов на успех и сделает ее заметнее. К тому же у нас появилось время, чтобы доработать игру во всех направлениях. Очень ждем, когда наконец сможем показать вам, над чем мы работали все это время», — прокомментировали разработчики.

Напоминаем что, игра будет иметь поддержку Oculus Rift и разрешения на ПК.

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