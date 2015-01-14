Релиз GTA V на ПК и консолях могут перенести на 2015 год

С приближением осени у Rockstar Games остается совсем немного времени для завершения работы над GTA V. Именно поэтому специалисты игровой индустрии считают, что релиз GTA V отложат на 2015 год.

Специалисты уверены, что в ближайщее время Rockstar сообщит о переносе даты релиза игры как минимум на весну 2015 года.

«Если игру собираются выпустить в этом году, нужно привлечь интерес к ней за добрых несколько месяцев до релиза. А до конца 2014 года осталось совсем немного времени. Если в ближайшее время не будет обзоров, велика вероятность, что мы не увидим GTA V на Xbox One, PlayStation 4 и PC до следующего года», — говорит Джеймс Джервис, редактор портала Computerandvideogames.

«Первые намеки на релиз стали появляться 31 января 2013 года, за 8 месяцев до релиза на консолях. GTA V выпустили 17 сентября. В мае CVG пригласили на предварительный обзор игры — за четыре месяца до релиза. Онлайновую часть игры обозрели в прессе в августе, за месяц до релиза»,— говорит Джервис.

Напоминаем, что релиз GTA V назначен на осень 2014 года.