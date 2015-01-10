Релиз The Witcher 3 решили отложить

Студия CD Projekt RED решила отложить релиз The Witcher 3 по той причине, что не желает видеть свою игру в числе не доведенных до ума проектов нового поколения, которых на рынке огромное количество.

Слова Адама Кичински, члена совета директоров CD Projekt RED:

«Есть масса мелких ошибок, потому что игра огромна, — подчеркнул Адам. — Это единственная причина переноса. Мы не рассчитывали, что масштабы игры будут такими. После того, как мы собрали воедино все ее элементы, оказалось, что она больше первых двух игр, вместе взятых».

«Это нелинейная игра с открытым миром. Мы еще только учимся, как правильно в нее играть, и разбираемся в мелочах. Мы знаем, что нужно делать, — осталось лишь завершить это. Нам не хочется выпускать игру с багами, которые бы испортили геймплей», — объяснил Кичински.

Напомним, что релиз The Witcher 3 состоится на PC, PlayStation 4 и Xbox One в мае 2015 года.