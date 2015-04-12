Релиз Tropico 5 для PS 4 перенесли на следующий год

Kalypso выпустила сегодня Tropico 5 для Mac и Linux, но вместе с тем огорчила владельцев PlayStation 4. Релиз игры для PS4, который был запланирован эту осень, перенесли на следующий год.

Напомним, версия Tropico 5 для Xbox 360 тоже задерживается: игра о харизматичном президенте тропического острова выйдет на консоли от Microsoft в ноябре, а не летом, как обещали разработчики ранее. Вдоволь наиграться в Tropico 5 могли только пользователи РС: на компьютерах под управлением Windows игру выпустили еще в мае.