Rockstar обещают, что GTA V превзойдет все ожидания игроков

Издатель Take-Two Intertainment пообещали что GTA V на ПК и консоли нового поколения "Снесет геймерам крышу". Rockstar Games делают все возможное чтобы удивить геймеров, заявил Штраус Зелник, исполнительный председатель Take-Two.

«Все в Rockstar хотят, чтобы потребителям снесло крышу. Какими бы ни были ожидания, они хотят их превзойти. Когда увидите GTA V на новых платформах, скажите мне, превзошла ли игра ваши ожидания. Могу гарантировать, что она получится куда лучше, чем вы могли подумать», — заявил Зелник.

Вполне ожиданно было, что GTA V поставила рекорд по продажам, продав 34 миллиона копий, что сделало игру самой продаваемой в мире за всю историю игровой индустрии. По словам главы Take-Two Interactive, цифры продаж могут существенно вырасти с релизом игры на Xbox One, PlayStation 4 и РС.

Напоминаем, что релиз GTA V состоится осенью этого года, приблизительная цена составит от 40$ до 70$.