Самые актуальные новости проекта World Of Tanks за неделю

Официальный выход World of Tanks Blitz.

Компания Wargaming официально сообщила о релизе World of Tanks Blitz. World of Tanks Blitz – это мобильная версия легендарной World of Tanks для смартфонов, планшетов и других устройств. Данная игра доступна на данный момент только для устройств под управлением iOS. Загрузить игру можно уже сейчас на ваше iOS устройство с iTunes здесь.

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Актуальные акции и боевые задачи

Напоминаем, что в игре проходят акции и боевые задачи, за выполнение которых можно получить серебро и опыт. Все актуальные боевые задачи предоставлены ниже:

Акция «В пылу летних сражений. Часть 4» (до 27 июня)

Цель: Уничтожить минимум 2 машины противника в одном бою и при этом одержать победу

Награда: 50 000 серебра.

Условия: Любая Техника IV-X уровня

Боевая задача «Боевые товарищи. Часть 1» (до 30 июня)

Цель: Уничтожить как минимум 6 машин противника, играя во взводе.

Награда: На 20% больше опыта за бой каждому игроку взвода

Условия: Случайные бои, Взводные должны состоять в одном клане и играть на технике V-X уровня

Боевая задача «Боевые товарищи. Часть 2» (до 30 июня)

Цель: Уничтожить как минимум 10 машин противника, играя во взводе.

Награда: В 2 раза больше опыта за бой каждому игроку взвода.

Условия: Случайные бои, Взводные должны состоять в одном клане и играть на технике V-X уровня

Боевая задача «Решающие бои» (до 25 июля)

Цель: Одержать 3 победы

Награда: 50 000 серебра.

Условия: Исторические бои, техника не ниже IV уровня.

Боевая задача «Боевой почёт: часть 1» (до 30 июня)

Цель: Принять участие в 3 боях.

Награда: +1500 к заработанному опыту (Награда начисляется на машину, завершившую серию из трёх боёв)

Условия: Техника IV-X уровень, По результатам каждого боя быть в ТОП-10 игроков по опыту из своей команды. Можно выполнять раз в сутки

Боевая задача «Боевой почёт: часть 2» (до 30 июня)

Цель: Выполнить боевую задачу «Боевой почёт: часть 1» 15 раз

Награда: 1 000 000 серебра

Условия: Только один раз для аккаунта.

К сожалению это все новости на сегодня. Удачи на полях сражений World of Tanks.