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Sega анонсировала игру Total War: Attila

26.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Игру анонсировали на EGX 2014 с дебютного трейлера. 

Игрокам предстоит перенестись в «395 год нашей эры, во времена апокалиптического заката Темного века». Древний мир погряз в голоде, эпидемии и войнах. Тысячи людей погибали в попытках отстоять право на собственное существование.

«Отчаявшиеся племена варваров встали против ослабевшего могущества разделенной и погибающей Римской империи. Свет цивилизации потускнел. В великих степях Скифии собирается огромная сила, ведомая жаждой завоеваний — Аттила», — говорится в официальном описании игры.

Релиз Total War: Attila запланирован на PC и Mac в 2015 году.

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