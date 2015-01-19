Sega анонсировала игру Total War: Attila

Игру анонсировали на EGX 2014 с дебютного трейлера.

Игрокам предстоит перенестись в «395 год нашей эры, во времена апокалиптического заката Темного века». Древний мир погряз в голоде, эпидемии и войнах. Тысячи людей погибали в попытках отстоять право на собственное существование.

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«Отчаявшиеся племена варваров встали против ослабевшего могущества разделенной и погибающей Римской империи. Свет цивилизации потускнел. В великих степях Скифии собирается огромная сила, ведомая жаждой завоеваний — Аттила», — говорится в официальном описании игры.

Релиз Total War: Attila запланирован на PC и Mac в 2015 году.