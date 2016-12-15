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Sid Meier's Civilization: Beyond Earth получит поддержку AMD Mantle

15.04.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Недавно анонсированное продолжение линейки пошаговых стратегий великого Сида Мейера, игра – Civilization: Beyond Earth получит поддержку API AMD Mantle. Новый API от AMD обеспечивает низкоуровневый доступ к ресурсам системы, позволяя снизить нагрузку на процессоры и повышая FPS.

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Стратегия Civilization: Beyond Earth это ремейк Sid Meier’s Alpha Centauri, но с значительными изменениями как в графической составляющей так и в плане игрового процесса. В Sid Meier's Civilization: Beyond Earth человечество, уничтожив экосистему родной планеты Земля, отправляет корабли для колонизации другой планеты, к сожалению уже заселенной пришельцами.

Релиз Civilization: Beyond Earth назначен на осень 2014 года эксклюзивно для платформы PC

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