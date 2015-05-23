Системные требования и новый геймплейный ролик F1 2014

Компания Codemasters, разработчик F1 2014, опубликовала новый трейлер к игре. В трейлере демонстрируется заезд российского автогонщика Даниила Квята на трассе в Сочи.

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Разработчики еще и опубликовали системные требования игры:

Минимальные системные требования Рекомендуемые системные требования ОС Windows Vista/7/8 Windows Vista/7/8 Процессор Intel Core 2 Duo, 2.4 ГГц или AMD Athlon X2 5400+ Intel Core i7 или серии AMD FX Свободного места 15 гб 20 гб Видеокарта AMD HD2600 или NVIDIA Geforce 8600 и выше AMD серии HD6000, Nvidia серии GTX500 и выше Оперативная память 1 гб 2 гб

Напоминаем, что релиз игры запланирован на 17 октября 2014 года. Игра появится на консолях нового поколения и ПК