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Системные требования и новый геймплейный ролик F1 2014

04.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Codemasters, разработчик F1 2014, опубликовала новый трейлер к игре. В трейлере демонстрируется заезд российского автогонщика Даниила Квята на трассе в Сочи.

Разработчики еще и опубликовали системные требования игры:

  Минимальные системные требования Рекомендуемые системные требования
ОС Windows Vista/7/8 Windows Vista/7/8
Процессор Intel Core 2 Duo, 2.4 ГГц или AMD Athlon X2 5400+ Intel Core i7 или серии AMD FX
Свободного места 15 гб 20 гб
Видеокарта AMD HD2600 или NVIDIA Geforce 8600 и выше AMD серии HD6000, Nvidia серии GTX500 и выше
Оперативная память 1 гб 2 гб

 

 

Напоминаем, что релиз игры запланирован на 17 октября 2014 года. Игра появится на консолях нового поколения и ПК

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