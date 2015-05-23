Системные требования и новый геймплейный ролик F1 2014

Компания Codemasters, разработчик F1 2014, опубликовала новый трейлер к игре. В трейлере демонстрируется заезд российского автогонщика Даниила Квята на трассе в Сочи.
Разработчики еще и опубликовали системные требования игры:
|Минимальные системные требования
|Рекомендуемые системные требования
|ОС
|Windows Vista/7/8
|Windows Vista/7/8
|Процессор
|Intel Core 2 Duo, 2.4 ГГц или AMD Athlon X2 5400+
|Intel Core i7 или серии AMD FX
|Свободного места
|15 гб
|20 гб
|Видеокарта
|AMD HD2600 или NVIDIA Geforce 8600 и выше
|AMD серии HD6000, Nvidia серии GTX500 и выше
|Оперативная память
|1 гб
|2 гб
Напоминаем, что релиз игры запланирован на 17 октября 2014 года. Игра появится на консолях нового поколения и ПК