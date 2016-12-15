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Сравнение графики GTA V для приставок PS3 и PS4

26.06.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Компания Rockstar Games обещает улучшенную Grand Theft Auto V для платформ: PCPlayStation 4 и Xbox One уже этой осенью, а пока мы можем с помощью небольшого ролика сравнить графическую составляющую версий для PlayStation 3 и PlayStation 4. 

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