Сравнение графики GTA V для приставок PS3 и PS4

Компания Rockstar Games обещает улучшенную Grand Theft Auto V для платформ: PC, PlayStation 4 и Xbox One уже этой осенью, а пока мы можем с помощью небольшого ролика сравнить графическую составляющую версий для PlayStation 3 и PlayStation 4.
26.06.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984
Компания Rockstar Games обещает улучшенную Grand Theft Auto V для платформ: PC, PlayStation 4 и Xbox One уже этой осенью, а пока мы можем с помощью небольшого ролика сравнить графическую составляющую версий для PlayStation 3 и PlayStation 4.
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