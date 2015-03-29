Стала известна дата рождественской распродажи Steam

Временные рамки распродажи Steam перестали быть секретом. Все из-за утечки в PayPal.
Дело в том, что активным покупателям в Steam пришло уведомление о старте распродажи с 18 декабря. Распродажа по данным из утечки продлится до 2 января.
12.12.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler
Временные рамки распродажи Steam перестали быть секретом. Все из-за утечки в PayPal.
Дело в том, что активным покупателям в Steam пришло уведомление о старте распродажи с 18 декабря. Распродажа по данным из утечки продлится до 2 января.
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