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Стала известна дата рождественской распродажи Steam

12.12.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Временные рамки распродажи Steam перестали быть секретом. Все из-за утечки в PayPal.

Дело в том, что активным покупателям в Steam пришло уведомление о старте распродажи с 18 декабря. Распродажа по данным из утечки продлится до 2 января.

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