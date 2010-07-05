Старт продаж Wolfenstein: The New Order

20 мая стартовали официальные продажи игры Wolfenstein: The New Order, причем продажи начались сразу всех заявленных версий игры, для Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Тем, кто оформил предзаказ на Wolfenstein: The New Order будет дан бета-доступ к еще одной многообещающей игре – новому Doom.

Судя по оценкам, как профессиональных критиков, так и рядовых игроков, новый шутер Wolfenstein получился достаточно интересным, но не лишенным различных багов.

Информацию о системных требованиях, релизах трейлеров и других новостей можно узнать из наших прошлых статей:

Wolfenstein:The New Order выйдет 20 мая

Новый трейлер Wolfenstein: The New Order - House of the Rising Sun