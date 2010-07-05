Старт продаж Wolfenstein: The New Order

20 мая стартовали официальные продажи игры Wolfenstein: The New Order, причем продажи начались сразу всех заявленных версий игры, для Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 и PC.
Тем, кто оформил предзаказ на Wolfenstein: The New Order будет дан бета-доступ к еще одной многообещающей игре – новому Doom.
Судя по оценкам, как профессиональных критиков, так и рядовых игроков, новый шутер Wolfenstein получился достаточно интересным, но не лишенным различных багов.
- Polygon — 9/10;
- GameSpot — 8/10;
- Eurogamer — 6/10;
- Destructoid — 7,5/10;
- GameInformer — 8/10;
- IGN — 7,8/10;
- Joystiq — 3/5;
- Metro — 9/10;
- AusGamers — 8,7/10;
- Shacknews — 8/10;
- USgamer — 4/5;
- Time — 4/5;
- GamesRadar — 4/5;
- VideoGamer — 6/10;
- DigitalSpy — 3/5.
Информацию о системных требованиях, релизах трейлеров и других новостей можно узнать из наших прошлых статей:
Wolfenstein:The New Order выйдет 20 мая
Новый трейлер Wolfenstein: The New Order - House of the Rising Sun