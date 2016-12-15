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SteelSeries брендирует игровую периферию под Team Fnatic

02.12.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Компания SteelSeries анонсирует выпуск игровой периферии брендированной в сотрудничестве с киберспортивной командой Team Fnatic. Командные цвета Team Fnatic черный с оранжевым, именно с такой расцветкой и будут выпущены: гарнитура 9H Headset, мышь Rival и клавиатура Apex.

Мышь SteelSeries Rival Fnatic Edition используется оптический сенсор с нулевым ускорением и супернадежными кнопками, выдерживающими до 30 миллионов нажатий. Корпус мыши покрыт софт-тач покрытием с логотипом команды Fnatic. Рекомендуемая стоимость мыши -  $69.99 / €69.99.

Гарнитура SteelSeries 9H Fnatic Edition с виртуальным объёмным звуком Dolby 7.1 обеспечивает слушателя натуральным звуком с глубоким басом.  Рекомендуемая стоимость  гарнитуры - $169.99 / €169.99.

Игровая клавиатура SteelSeries Apex Fnatic Edition  с низкопрофильным и эргономичным дизайном, способна работать с 88 различными макросами, а так же обладает разноцветной (16,8 млн. цветов) подсветкой.  Рекомендуемая стоимость клавиатуры - $109.99 / €109.99

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