Survarium выходит на стадию закрытого бета-теста

MMO-игра Survarium от Vostok Games вышла на новую стадию закрытого бета теста. Напомним, что над этой игрой трудится команда разработчиков легендарной игры STALKER.
Для того, чтобы получить возможность принять участие в закрытом бета-тесте, вам необходимо пройти по этой ссылке, получить код и следовать инструкции. Количество ключей ограничено.
Survarium — это free2play MMO-шутер от первого лица, действие которого разворачивается в недалеком будущем. События игры построены вокруг масштабной экологической катастрофы на Земле, причины которой достоверно не известны.
Непроходимый лес со всех сторон наступает на города, обезумевшие животные и птицы нападают на производственные комплексы, военные сооружения, склады и электростанции. Странные растения и грибы прорастают через бетон и железо. Ученые всего мира безуспешно пытаются справиться с аномалией, расползающейся по Земле с ужасающей скоростью. Государства распадаются, анархия охватывает мир. Теперь сила решает, кому выжить.
Игра разрабатывается на новой собственной технологии Vostok Engine.