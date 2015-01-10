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Survarium выходит на стадию закрытого бета-теста

27.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

MMO-игра Survarium от Vostok Games вышла на новую стадию закрытого бета теста. Напомним, что над этой игрой трудится команда разработчиков легендарной игры STALKER.

Для того, чтобы получить возможность принять участие в закрытом бета-тесте, вам необходимо пройти по этой ссылке, получить код и следовать инструкции. Количество ключей ограничено.

Survarium — это free2play MMO-шутер от первого лица, действие которого разворачивается в недалеком будущем. События игры построены вокруг масштабной экологической катастрофы на Земле, причины которой достоверно не известны.

Непроходимый лес со всех сторон наступает на города, обезумевшие животные и птицы нападают на производственные комплексы, военные сооружения, склады и электростанции. Странные растения и грибы прорастают через бетон и железо. Ученые всего мира безуспешно пытаются справиться с аномалией, расползающейся по Земле с ужасающей скоростью. Государства распадаются, анархия охватывает мир. Теперь сила решает, кому выжить.

Игра разрабатывается на новой собственной технологии Vostok Engine.

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