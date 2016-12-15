TECHLABS CUP KZ 2014: результаты

6 декабря в Алматы состоялся очередной этап крупнейшего в СНГ киберспортивного фестиваля TECHLABS CUP.Уже несколько лет мероприятие является одним из основных в Казахстане и радует тысячи посетителей интересными развлечениями и красочными матчами. Местом проведения TECHLABS CUP KZ 2014 cтал торгово-развлекательный центр MEGA Park.

На фестивале было представленно две игры: Counter-Strike:GlobalOffensive и Dota 2. В каждой дисциплине принимали участие две команды, которые разыграли между собой по $3000 в формате шоу-матча по системе best-of-five. Матчи былы наполнены интересными и зрелищными моментами. Победу одержали сильнейшие — xGame.kz и EASY, тем самым обогатив себя на $2000. Однако и проигравшие команды — они получили по $1000. Проведение TECHLABS CUP KZ 2014 в MEGA Park сопровождалось незабываемой атмосферой праздника: все посетители получили массу позитивных эмоций и не меньшее число подарков, разыгранных ведущими на главной сцене.

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