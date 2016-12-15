TECHLABS CUP KZ 2014: результаты

6 декабря в Алматы состоялся очередной этап крупнейшего в СНГ киберспортивного фестиваля TECHLABS CUP.Уже несколько лет мероприятие является одним из основных в Казахстане и радует тысячи посетителей интересными развлечениями и красочными матчами. Местом проведения TECHLABS CUP KZ 2014 cтал торгово-развлекательный центр MEGA Park.
На фестивале было представленно две игры: Counter-Strike:GlobalOffensive и Dota 2. В каждой дисциплине принимали участие две команды, которые разыграли между собой по $3000 в формате шоу-матча по системе best-of-five. Матчи былы наполнены интересными и зрелищными моментами. Победу одержали сильнейшие — xGame.kz и EASY, тем самым обогатив себя на $2000. Однако и проигравшие команды — они получили по $1000. Проведение TECHLABS CUP KZ 2014 в MEGA Park сопровождалось незабываемой атмосферой праздника: все посетители получили массу позитивных эмоций и не меньшее число подарков, разыгранных ведущими на главной сцене.
AdreN и его временная команда с чеком и призами
Партнеры фестиваля, компании ASUS, PlantronicsGaming, ZyXEL и EpicGear, изо всех сил старались одарить зрителей полезынми подарками и приятными впечатлениями. Компания Sven наградила команды, занявших первые места по дисциплинам Dota 2 и CS:GO (xGame.kz & EASY), акустическими системами MS-2000, а HyperX вручила им же по гарнитуре HyperX Cloud. Команда победителей ActivDota 2 Cup дополнительно получила год бесплатного интернета в виде сертификатов от генерального партнера киберфестиваля, компании activ. Также все желающие могли ознакомиться с новинками на стендах компаний, а каждый игрок насладиться игрой на высокопроизводительных компьютерах, представленных компанией Alser.